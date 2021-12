Jovem baleado em Conquista portava arma de brinquedo

Um jovem ainda não identificado sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira, 13, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

O crime aconteceu no bairro Brasil, por volta de 21h, quando foram ouvidos seis disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida e caiu no cruzamento entre as avenidas Itabuna e Aracaju. Com ele, a polícia encontrou uma arma de brinquedo.

Agentes da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar realizaram rondas na região mas não conseguiram localizar o suspeito.

O jovem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

