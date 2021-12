Jovem atropelada por aluno de autoescola no pátio do Detran

A jovem Ilana Lima Marques, de 20 anos, foi atropelada por um aluno de uma autoescola no pátio do Detran da cidade de Itabuna (distante a 433 km de Salvador), no interior da Bahia, nesta sexta-feira, 6.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima, a mulher aguardava no pátio para fazer uma prova quando outro aluno, que passava por um teste, perdeu o controle do carro.

Ilana foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Base de Itabuna. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Em nota, o Detran informou que está dando toda a assistência à vítima.

adblock ativo