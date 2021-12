Jovem agredida com 54 facadas recebe alta em Feira

Uma jovem que sofreu uma tentativa de homicídio recebeu alta em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Ela foi esfaqueada 54 vezes por um conhecido. A garota, que não quer se identificar, recebeu 207 pontos por conta dos ferimentos no pescoço, mãos, pernas, seios, costas, cabeça, braços, além de uma perfuração no pulmão.

O crime aconteceu, no último dia 25 de agosto, dentro da casa da prima da vítima. Luís Henrique Cerqueira foi preso e autuado em flagrante pela tentativa de homicídio. De acordo com a jovem, eles que não mantinham relacionamento amoroso com o suspeito.

"A gente era amigo, ficamos uma vez, mas nada sério. A gente não tinha um relacionamento amoroso. Ele tinha me pedido em namoro faz tempo. Ele nunca foi agressivo, nunca fez ameaça nem nada”, relatou a jovem para o site Acorda Cidade. Ela recebeu alta na última sexta, 2, mas a informação foi divulgada nesta quarta, 6.

Ele olhava no meu olho enquanto me agredia. Espero que ele fique preso e pague por tudo que fez. Eu não sei por que fez isso

No dia do crime, Luís Henrique ligou pedindo para falar com a vítima e ela disse onde estava. Ele apareceu no local e conversou com ela. Em seguida, pediu para ir ao banheiro.

"Eu fiquei esperando apoiada em pé no sofá quando fui surpreendida pelos primeiros golpes. Ele tapou minha boca, eu ainda tentei correr, mas ele conseguiu me derrubar no chão. Minha prima estava dormindo e, quando ouviu os gritos, veio doida tirando ele de cima de mim. Ele ainda a acertou com duas facadas no peito. Ele olhava no meu olho enquanto me agredia. Espero que ele fique preso e pague por tudo que fez. Eu não sei por que fez isso", afirmou ela.

Mesmo ferida, a prima da vítima conseguiu puxá-la para fora de casa e pedir socorro. O homem fugiu e se escondeu na casa de uma mulher, alegando que estavam tentando matar ele. Os vizinhos desconfiaram da versão e prenderam o rapaz. Luís Henrique está preso no Conjunto Penal de Feira de Santana.

