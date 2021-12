Jovem acusada de assalto é presa em Feira de Santana

Uma jovem de 25 anos acusada de participação em um assalto foi presa na noite de quarta-feira, 8, no município de Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Raissa do Carmo Marques Menezes foi localizada por policiais militares no bairro Sim e, após uma perseguição, capturada e encaminhada ao Conjunto Penal de Feira de Santana. A acusada estava com um adolescente de 17 anos, que também foi apreendido.

A jovem dirigia um carro modelo Punto e o adolescente era o responsável por anunciar o assalto, portando um revólver calibre 32. Com eles, a polícia encontrou uma bolsa e aparelhos celulares. As informações são do site Acorda Cidade.

