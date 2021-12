Jovem acusa hospital de ter sumido com um dos seus bebês em Ilhéus

Uma jovem identificada como Cleidiane Silva Santos, 22 anos, acusa o Hospital São José, localizado na cidade de Ilhéus (a 309 quilômetros de Salvador) de desaparecer com um dos filhos gêmeos. Um boletim de ocorrência preenchido na 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhés) mostra a denúncia realizada pela jovem contra o Hospital.

Conforme informações do site Fábio Roberto Notícias, a mãe afirmou ter entrando em trabalho de parto para ganhar duas crianças no dia 24 de junho, onde permaneceu até a última quinta-feira, 6, mas, ao sair da unidade hospitalar, foi entregue apenas uma criança e nenhuma explicação foi dada sobre o outro bebê.

Segundo o site, Cleidiane realizou exames de ultrassonografia em um clínica da região, no dia 3 de junho, sendo constatado, a existência de dois bebês.

A equipe de reportagem A TARDE conseguiu contato com uma vizinha de infância da jovem, identificada como Elizabete Santos Souza, 31, que confirmou o "sumiço" de um dos bebês. "Somos vizinhas e conheço ela desde quando era criança. Ela realmente estava esperando dois bebês, nós vimos pelos exames, mas quando foi na hora de entregar, só tinha um", declarou.

De acordo com Elizabete, Cleidiane mora sozinha e desde a descoberta da gravidez, alguns vizinhos ajudam a jovem. "Ela é humilde, por isso que eu e outros vizinhos ajudamos ela. Agora mesmo, estou no centro da cidade e vou aproveitar pra passar na fármacia e comprar uns remédios pra ela. A receita está aqui comigo, com o carimbo do médico ginecologista obstetra Fábio Jorge Pinheiro", disse.

A equipe de reportagem tentou contato com o Hospital e com a Prefeitura de Ilhéus para esclarecer a acusação, mas não obteve sucesso.

