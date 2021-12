Jornalista Edmundo Lemos morre aos 75 anos em Ilhéus

O jornalista Edmundo Lemos, de 75 anos, morreu nesta sexta-feira, 12, na cidade de Ilhéus (distante a 472 km de Salvador), no sul da Bahia. Ele era diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado (Sinjorba) e integrante da Comissão de Ética dos Jornalistas da Bahia.

Edmundo Lemos teve uma longa trajetória no jornalismo, passando por veículos como Estado da Bahia, Diários Associados, Rádio Excelsior, entre outros. No Jornal A TARDE, integrou o caderno de esporte amador e foi colunista social.

Funcionário durante 40 anos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ele também foi presidente do Conselho Baiano de Turismo (CBTUR), além de ser um dos principais gestores do Sinjorba.

O corpo de Edmundo Lemos será velado neste sábado, 13, no cemitério Jardim da Saudade, em Campinas de Brotas, onde ocorrerá o sepultamento às 11h30.

