Jornal A TARDE é homenageado no Esquenta Micareta

Nem a chuva que caía em Feira de Santana neste domingo, 21, espantou os foliões da segunda edição do Esquenta Micareta, festa que visa aquecer os ânimos para folia carnavalesca da cidade, que este ano será entre 24 e 28 deste mês.

Promovido pela prefeitura, o evento foi animado por bandas de sopro, que relembraram as antigas marchinhas de carnaval, e os atuais sucessos do pagode baiano.

Um dos destaque, a banda de sopro e percussão Habeas Copos levou para a Rua São Domingos a homenagem feita no Carnaval de Salvador ao centenário do A TARDE, reunindo cerca de 300 pessoas, entre músicos e convidados.

"O jornal não poderia ficar de fora de uma festa na 2ª maior cidade baiana, onde tem um número significativo de leitores e é responsável por manter o público bem informado", frisou Sérgio Bezerra, idealizador da banda.

Outras atrações da folia foram a Charanga e o Grupo de Mascarados de Maragogipe, além da orquestra da Euterpe Feirense. A novidade deste ano foi o encontro de bandas, no meio do trajeto. "É divertido, pois seguimos dançando com todas. Não tem lugar para desânimo nem cansaço", disse a estudante Lorena Alves.

adblock ativo