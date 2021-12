Jornada Pedagógica avalia rumos da rede estadual

Pais, alunos, professores, coordenadores pedagógicos e diretores da rede estadual de ensino participaram, nesta sexta-feira, 21, da segunda etapa da Jornada Pedagógica 2017, com o tema Escola e comunidade, para educar e transformar, que ocorreu, simultaneamente, em diversas instituições de ensino público da Bahia.

A ação no Colégio Estadual Raphael Serravale, na Pituba, contou com a presença do secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, que destacou a jornada como um momento de avaliar se o que foi feito no primeiro semestre foi correto e o que vai ser possível mudar nesta segunda etapa.

“A pedagogia não é algo estático, requer alterações a partir do que se processa no dia a dia da escola. O mais importante é envolver toda a comunidade escolar para discutir o que queremos dessa escola e o que a secretaria deve fazer”, disse Pinheiro.

Incentivo

Diretor do colégio, Ramilton Cordeiro contou que dentre as questões demandadas pelos alunos está a modernização dos projetos de incentivo. “Ouvimos a comunidade escolar e vamos adequar e modernizar os projetos que já temos. O início dessa segunda etapa é como a avaliação do que foi feito no início do ano, vemos o que precisa ser mantido ou o que precisa ser mudado, com a intenção de melhorar”, explicou Cordeiro.

O professor de teologia João Batista, 49, representante de pais de alunos do 8º ano, destacou a proposta como imprescindível para o desempenho dos alunos: “Aqui eu acompanho o desenvolvimento da minha filha e posso dar opinião sobre o que for bom para os alunos. É imprescindível que os pais participem e acompanhe tudo o que acontece dentro da construção do programa”.

Para Deise dos Santos, 17, estudante do 9º ano, ter esses espaços para debater o que é bom ou precisa melhorar já é um grande avanço. “Podemos, junto com nossos pais, pensar o que é melhor para nós, alunos. Nossa participação contribui muito para chegarmos a uma conclusão benéfica para todos”, frisou a aluna.

Itapuã

No Colégio Estadual Rotary, no bairro de Itapuã, a comunidade escolar realizou o projeto Novos Rumos, que teve palestras de motivação e um bate-papo com diversos profissionais escolhidos pelos próprios alunos sobre temas voltados à carreira.

Conforme o diretor Erweuter Volkart, o projeto atende a uma demanda dos alunos que, por estarem no 3º ano, sentiram a necessidade de conhecer mais sobre profissões que desejavam cursar.

Profissionais de psicologia, medicina e direito, dentre outras profissões, ministraram palestras. “Eles pediram informações a respeito das carreiras que tinham interesse em conhecer, então atendemos a solicitação e, junto com a comunidade, todos puderam conhecer cada uma delas”, pontuou Volkart.

