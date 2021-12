Jogador de futebol morre após se afogar no Rio São Francisco

O jogador de futebol, Roberto de Lucas Santos, de 23 anos, morreu afogado nesta quinta-feira, 13, no Rio São Francisco, situado entre as cidades Juazeiro, na Bahia e Petrolina, em Pernambuco. Roberto, que era conhecido como Heré Barril, entrou no rio após participar dos treinos avaliativos para formação do novo elenco do clube nesta quinta-feira, 13.

Ele já tinha jogado como meia no Petrolina Social Futebol Clube em 2015 e agora tentava voltar para o time pernambucano. O último clube que o jogador atuou foi o Timbaúba.

"Quando ele começou a treinar no Petrolina, se destacou muito como volante. Estava muito bem como titular em 2015. No ano seguinte, Neco (ex-técnico do Petrolina) me pediu indicação de jogadores para atuarem no Timbaúba, mandei ele, ai passou a ficar de meia. Era um jogador muito bom, dinâmico, um cara extraordinário, se dava bem com todo mundo. Era centrado no que queria, ser jogador de futebol. Recentemente, queria melhorar a vida da esposa e filha", declarou Clailton Ribeiro, treinador de goleiros do Petrolina.

Clailton também aproveitou para falar do último contato que teve com o atleta horas antes da morte. "Ele entrou no vestiário para me agradecer e disse 'Professor, obrigado por me dar a oportunidade de trabalhar fazendo o que eu gosto, que é jogar futebol. Vou te ajudar a colocar esse time na primeira divisão', Ele era um cara excepcional, honesto. Trabalhava de pedreiro, do que fosse para deixar a família bem. O que ficou foi essa gratidão, reconhecimento do gesto que fiz por ele", declarou emocionado.

Em nota, o Petrolina Social Futebol Clube lamentou o falecimento do jogador.

"O Petrolina Social Futebol Clube vem por meio desta nota comunicar e lamentar o falecimento do atleta Roberto de Lucas Souza Santos, conhecido como Heré Barril, de 23 anos, que foi encontrado na Ilha do Fogo. O atleta que já jogou pela Fera Sertaneja sob o comando do técnico Neco (2015) e foi junto ao treinador para o Timbaúba, voltou para o Vale do São Francisco por causa de sua família e na tentativa de retornar ao elenco do Petrolina. Atualmente Heré participava do grupo de atletas que passavam pelos treinos de avaliação física e técnica para, se avaliado positivamente, compor futuramente a equipe que será comandada pelo técnico Andrade.O clube lamenta imensamente a perda irreparável da família do jovem atleta. Que todos que admiravam o Heré Barril encontrem o conforto para amenizar esta dor."

