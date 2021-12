Jogador de futebol é preso ao apresentar documentação falsa em Feira

Um jogador de futebol de 24 anos foi preso nesta segunda-feira, 8, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O suspeito apresentou documento falso para retirar o passaporte no SAC.

Segundo informações da Polícia Federal, o jogador informou aos agentes que conseguiu a certidão de nascimento falsa com um "olheiro". A ideia era diminuir a idade dele e possibilitar a contratação em times de futebol.

Com esta certidão de nascimento falsa, o suspeito conseguiu também uma carteira de identidade em Sergipe e solicitou o passaporte em Feira. O sistema da PF percebeu a compatibilidade biométrica das digitais coletadas do jogador com de outra pessoa diferente da do requerente do passaporte.

Na manhã desta segunda, o suspeito foi abordado por agentes federais e confessou o crime, informando também que pretendia utilizar o passaporte para viajar para a Europa, afim de buscar uma contratação com um time estrangeiro.

O suspeito foi autuado por crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso e ficará custodiado no presídio de Feira, a disposição da Justiça Federal de Feira.

