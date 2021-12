Jogador de futebol confessa estupro de adolescente

O jogador de futebol Ednílson Santana de Moraes, 18 anos, integrante da equipe do Itabaiana Futebol Clube, de Sergipe, confessou, em depoimento à polícia, que estuprou uma adolescente de 16 anos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi apresentado à imprensa nesta terça-feira, 16, na sede da 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas).

De acordo com a polícia, Ednílson foi reconhecido pela adolescente, no domingo, 14, como o homem que a estuprou dentro da casa da família dela. O crime aconteceu no último dia 30 de junho. "Simulando estar armado, seguiu a adolescente até a residência dela e, ao perceber que não havia ninguém no imóvel, arrastou a vítima até a sala, onde consumou o crime. Depois de obrigar a garota a praticar sexo oral, fugiu do local sem que houvesse conjunção carnal, quando ouviu o barulho do motor de um veículo, que se aproximava da casa", informou, em nota, a Polícia Civil.

Ednílson foi identificado e capturado duas semanas após o delito. À polícia, ele disse que ao avistar a adolescente retornando para casa sentiu-se atraído por ela. O jogador teve a prisão preventiva representada pelo delegado titular da 23ª DT, Joelson Reis. O mandado foi expedido, ainda no domingo, pela Vara Criminal local. Edenílson foi indiciado em inquérito policial por estupro e roubo, já que, segundo a polícia, também levou um celular e R$ 4 da vítima.

O jogador, ainda sem passagem pela polícia, segue custodiado na 23ª DT à disposição da Justiça. "Estamos investigando se ele tem envolvimento em outros casos de violência sexual, ocorridos na região", afirmou o delegado Joelson. Conforme a polícia, o Edenílson fez parte, por três meses, da divisão de base do Bahia, chegou a fazer testes no Vitória e passou por alguns clubes de juniores do interior.

adblock ativo