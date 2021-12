Jogador de futebol amador morre após passar mal durante jogo em Conceição do Coité

O jogador de futebol amador Danilo Silva, de 31 anos, morreu neste domingo, 15, após passar durante um torneio no Povoado Nova América na cidade de Conceição do Coité, no Recôncavo baiano.

A suspeita é que Danilo tenha sofrido um infarto. Ele estava em campo quando se sentiu mal e pediu para ser substituído.

O atleta foi socorrido para a unidade hospitalar do município, mas não resistiu e morreu. Danilo era casado e deixa filha de um ano.

adblock ativo