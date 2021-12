Jogador de futebol amador é esfaqueado após final de campeonato

Um jogador de futebol amador de 29 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado na noite deste domingo, 8, em São Domingos (a 257 km de Salvador). Clebson de Araújo Silva, conhecido como Cabuçu, disputou o Campeonato Intermunicipal pela seleção de Valente.

Cabuçu assistiu a final do campeonato Society no povoado Lagoa da Torre. Durante a festa de premiação na comunidade, o suspeito Darlan Santana teria atingido a vítima na região do abdômem e fugido do local, segundo informações do site Calila Notícias.

O jogador foi socorrido para o hospital municipal, mas, devido a gravidade, precisou ser transferido para o Hospital Geral Cleriston Andrade, em Feira de Santana, onde passou por cirurgia.

Cabuçu era jogador do Cruzeiro de Barreiros, que disputou o título contra o Bahia de Uberlândia povoado de Retirolândia. Como estava machucado acabou fora da final, mas viu seu time ser campeão.

Tanto a vítima quanto o suspeito são moradores de São Domingos.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A polícia investiga o caso.

