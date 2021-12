Joaquim Barbosa deve julgar Habeas Corpus de Prisco

O pedido de Habeas Corpus em favor do vereador Marco Prisco foi encaminhado inicialmente, na tarde deste sábado, 19, ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, mas o desembargador José Amílcar Machado, magistrado de plantão, decidiu que não é competência da corte analisar o pedido e o encaminhou ao STF.

O ministro de plantão no Supremo Tribunal Federal (STF) neste feriadão é o próprio presidente da casa, Joaquim Barbosa, e é quem vai julgar o pedido. O advogado Vivaldo Amaral, que defende o líder da greve da PM, aguarda que o STF receba o documento, em Brasília.

>> Veja mais notícias sobre a greve da PM

A depender da decisão de Barbosa, Prisco poderá ser solto ainda neste sábado. O advogado Amaral comentou com representantes da Associação de Soldados, Bombeiros e seus Familiares (Aspra) que o vereador está preocupado com a família (esposa e três filhos), que estavam com ele no instante em que foi preso.

adblock ativo