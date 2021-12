João Salles é o mais votado em consulta para reitor da Ufba

Alunos, professores e servidores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) votaram em consulta pública, a fim de revelar preferência quanto ao futuro reitor da universidade, nesta terça-feira, 20 e quarta-feira, 21. João Carlos Salles foi o vencedor da votação, segundo resultado divulgado nesta quinta-feira, 22.

O diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal Bahia (Ufba) venceu a consulta com 7.593 votos. Em segundo lugar, ficou o candidato Nelson Pretto, com 1.925 votos. Em terceiro, Luiz Rogério, com 1.208 votos.

A lista com os três mais votados deverá ser encaminhada para o Ministério da Educação (MEC) até 18 de junho.

