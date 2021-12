Joanes I e II só encheram até 70% após as chuvas

Os reservatórios de Joanes I e Joanes II, que ajudam a abastecer Salvador, estão críticos. Costumam encher até maio de cada ano, o que não ocorreu em 2016, segundo Marcelo Abreu.

"Terminou o período e elas estão com 70%. Por isso colocamos como críticos. Eles abastecem Salvador, junto com Pedra do Cavalo, o maior. Se estivessem sozinhos, não aguentavam".

A Embasa, no entanto, avalia de outra forma. Segundo a empresa, esses dois reservatórios estão "em alerta", por causa da autonomia, considerada intermediária.

Situações como a enfrentada em Conquista serão identificadas, conforme a Sihs, por um Plano Estadual de Segurança Hídrica que está sendo elaborado para verificar problemas nos recursos hídricos e as soluções.

Além do plano, a Sihs elabora a Política Estadual de Segurança de Barragens, que ainda será encaminhada para avaliação do Legislativo.

Para a geógrafa Débora Porciúncula, já vivemos uma crise hídrica. "Olhamos para a realidade da seca e atribuímos às intempéries, mas não discutimos estratégias de enfrentamento com um maior protagonismo do estado, a não ser quando a situação torna-se evidente", avaliou.

Ela citou a barragem do Cobre, no subúrbio, desativada por perda da potabilidade. "Não houve enfrentamento ao que comprometia a potabilidade, por diversos motivos, tais como a degradação ambiental promovida pelo avanço da ocupação urbana e industrial".

adblock ativo