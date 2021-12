Jiboia é localizada em condomínio de Barra do Jacuípe

Uma jiboia com cerca de 1,20m de comprimento foi encontrada na manhã deste domingo, 6, em uma árvore situada no quintal de um condomínio. O caso aconteceu em Barra de Jacuípe, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), a cobra foi localizada por volta das 8h. Após as guarnições constatarem que o animal estava bem de saúde, realizaram o resgate e o libertaram em uma zona de mata não habitada.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

Cobra estava em uma árvore do condomínio

