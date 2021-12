Jiboia é encontrada enrolada em motor de carro na Bahia

O motorista Florisvaldo da Silva Félix, de 39 anos, levou um susto ao encontrar uma jiboia de 1,2 metros enrolada no motor do seu carro (um Fiesta vermelho) em Santo Antônio de Jesus, distante a 185 km de Salvador, na segunda-feira, 27.

A cobra foi localizada pelo condutor após ele detectar um problema no veículo. "O carro não queria funcionar. Eu pensei que fosse um problema na bateria do carro. Quando eu abri o capô eu vi a cobra toda enrolada. Quando eu tentei pegar a cobra ela sumiu por dentro do motor", afirmou Florisvaldo, em entrevista ao site Voz da Bahia.

O motorista, então, acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi ao local e resgatou a cobra após uma operação que durou mais de uma hora.

Peças do carro tiveram de ser retiradas por um mecânico para que a jiboia fosse capturada. O animal foi encaminhado para o Ministério Público da cidade, de onde será levado para uma reserva ambiental em Amargosa.

Operação para retirar cobra do carro durou mais de uma hora (Foto: Marcus Augusto/ Site Voz da Bahia).

