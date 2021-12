Jiboia é achada em serralheria perto do Samu de Itamaraju

Uma cobra jiboia foi encontrada por funcionários em uma serralheria localizada aos fundos da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município de Itamaraju (distante a 751 km de Salvador), no sul da Bahia, na tarde desta terça-feira, 27.

Assustados, os funcionários da Serralheria Jonas Marinho chamaram a equipe do Corpo de Bombeiros, que imobilizou e recolheu o animal. A cobra será levada para o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, em Porto Seguro.

Cobra será levada para o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal (Foto: Carlos Figueredo/Itamaraju Notícias)

