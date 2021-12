Jequié registra 1ª morte por microcefalia

Foi confirmada nesta quarta-feira, 20, a primeira morte por microcefalia em Jequié, a 368 km de Salvador. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A secretaria não divulgou quando o fato aconteceu.

Ainda segundo a Sesab, já são 31 mortes pela doença na Bahia e são 599 casos notificados da doença. O número é diferente do divulgado pelo Ministério da Saúde também nesta quarta, que aponta 647 casos notificados no estado.

De acordo com a Sesab, a diferença acontece porque a pasta descartou os antigos casos considerados como microcefalia após a mudança no protocolo para notificação com microcefalia divulgada pelo Ministério da Saúde.

As mortes foram registradas nos seguintes municípios: Alagoinhas (1), Anguera (1), Camaçari (3), Conceição do Jacuípe (1), Cravolândia (1), Crisópolis (1), Monte Santo (1), Barro Preto (1), Campo Formoso (1), Itabuna (2), Itapetinga (1), Olindina (1), Salvador (6), Tanhaçu (1), Esplanada (1), Feira de Santana (1), Jequié (1), Presidente Tancredo Neves (1), Santo Antônio de Jesus (1), Simões Filho (1), Senhor do Bonfim (1), Ilhéus (1), Lauro de Freitas (1).

O Ministério da Saúde divulgou neste mês um novo protocolo para notificação de bebês com microcefalia. De acordo com os novos critérios (perímetro cefálico menor ou igual a 31,9 cm para bebês do sexo masculino e perímetro cefálico menor ou igual a 31,5cm para bebês do sexo feminino), a Sesab revisou todos os casos notificados desde outubro de 2015.

adblock ativo