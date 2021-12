Jequié lança campanha em benefício de pacientes do Núcleo de Câncer da Mulher

Neste sábado, 25, em comemoração ao aniversário de um ano do Programa Ação Mulher, a Santa Casa de Jequié lançou a campanha “Caiu a Ficha”. O objetivo é estimular a doação de cabelos para a confecção de adereços de cabeça para as mulheres em tratamento no Núcleo de Câncer da Mulher.

De acordo com as informações obtidas no portal Jequié Repórter, em um ano de existência, o Programa Ação Mulher vem realizando diversas campanhas e ações solidárias com apoio da sociedade jequieense. Como pode ser exemplificado a ampla mobilização durante o Outubro Rosa para prevenção do câncer de mama.

Todo trabalho é voltado à população em condição mais vulnerável.

adblock ativo