Jequié: jovem é espancado após ser chamado por apelido "talarica"

Um jovem foi agredido com socos, pauladas e pedradas, na cidade de Jequié, sudoeste do estado. A vitima estava em frente a residência quando três homens passaram e o chamou pelo apelido “talarica”. Ao retrucar, os agressores retornaram armados com paus e pedras, começando a agressão.

A vítima deu entrada no Hospital Geral Prado Valadares e apresentou escoriações na cabeça, braços, pernas, costas, e tórax, além de hematomas por todo corpo. O caso foi registrado pela Policia Militar do 19º BPM de Jequié.

