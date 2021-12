Janeiro tem taxa mais baixa de ocupação hoteleira em 13 anos

Janeiro passado teve a pior taxa de ocupação hoteleira, em comparação com o mesmo mês nos últimos 13 anos, conforme pesquisa do Sindicato dos Hotéis de Salvador. Segundo o levantamento, a ocupação no mês passado foi de 67%, registrando diminuição de 4% em comparação ao mesmo período de 2012. Comparado a janeiro de 2011, a redução chega a 14%.

Segundo Sílvio Pessoa, presidente do sindicato, a média histórica anual de ocupação na rede hoteleira é de 67%. "Porém, fechamos 2012 com apenas 61%. Isso mostra que o turismo em Salvador precisa ser repensado", defende.

Estrutura - O secretário Guilherme Bellintani informou que a prefeitura está elaborando um plano de intervenções nos considerados "sete pontos mágicos" de Salvador. Segundo Bellintani, este plano será dividido em duas etapas.

"Nos dois primeiros anos do governo municipal, vamos realizar intervenções de qualificação. Nos dois últimos anos, vamos fazer intervenções mais estruturantes", comenta o gestor.

Os pontos mágicos citados pelo secretário são: Dique do Tororó, Península Itapagipana, Barra, Lagoa da Abaeté-Itapuã, Baía de Todos-os-Santos, Contorno-Comércio e Centro Histórico-Pelourinho.

Segundo o secretário estadual de Turismo, Domingos Leonelli, um terço dos turistas que vêm a Salvador se hospedam em hotéis. "O restante fica em casas ou apartamentos alugados, em pousadas e flats", elenca Leonelli.

