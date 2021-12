Jair Bolsonaro desembarca quarta-feira em Salvador para evento no aeroporto

O presidente Jair Bolsonaro cumprirá agenda em Salvador na próxima quarta-feira, 11. De acordo com a assessoria do Planalto, o chefe do Executivo federal participa, às 15h, da cerimônia de entrega da primeira etapa da reforma do Salvador Bahia Airport.

A cerimônia registra a conclusão de intervenções na infraestrutura do equipamento, que contempla 90% das obras previstas no contrato de concessão. Segundo a assessoria do aeroporto da capital baiana, serão entregues áreas ampliadas e iniciativas sustentáveis.

