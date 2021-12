Jacaré é encontrado no quintal de casa em Feira de Santana

O aparecimento de um jacaré com quase dois metros de comprimento alterou a rotina do povoado Terra Dura, no distrito de Humildes, em Feira de Santana na manhã desta terça-feira, 19. Embora a área seja rural, a presença do réptil foi novidade para os moradores, que pediram socorro ao Corpo de Bombeiros para recolher o animal.







De acordo com a medição feita pelo sargento bombeiro Ewerton Tavares, o jacaré tem 1,85 metro. O peso não foi verificado. A dona de casa Maria Lúcia de Jesus contou ter ouvido o cachorro latir muito durante a noite, mas teve medo de sair para ver do que se tratava. Quando amanheceu, encontrou o jacaré, entre a própria casa e a do vizinho. Ele não conseguiu romper uma tela de galinheiro que separava a frente da casa do quintal.









Chamados às 6 da manhã, os bombeiros levaram cerca de uma hora para capturar o jacaré. Seguindo a orientação do Ibama, os bombeiros verificaram se o animal aparentava estar em boas condições e sem ferimento. O bicho foi levado para as margens do rio Jacuípe, foi solto e desapareceu dentro da água.

adblock ativo