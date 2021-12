Jacaré de dois metros é encontrado em terreno baldio em Juazeiro

Um jacaré de aproximadamente dois metros foi encontrado por uma equipe do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (GBM) de Juazeiro, na madrugada deste domingo, 21, em um terreno baldio nas proximidades de uma garagem da empresa São Luiz. Segundo os bombeiros, o animal foi encontrado por pessoas que passavam no local.

O GBM informa que ainda não se sabe como o jacaré chegou até o terreno, mas uma das hipóteses é que o réptil pode ter vindo de uma lagoa que fica próxima ao local. O animal foi devolvido a natureza em local seguro.

adblock ativo