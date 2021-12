Jacaré de 2m é achado em residência de Feira de Santana

Um jacaré de dois metros foi achado em residência do bairro Subaé, em Feira de Santana (109 km de Salvador), na noite do sábado, 23. O local fica próximo a uma lagoa.

Os moradores imobilizaram o animal à espera do Corpo de Bombeiros, que só chegou na manhã do domingo, 24. A remoção foi acompanhada por técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A Polícia Militar também esteve presente.

A funcionária pública Caroline Morais, que mora na casa, contou ao site do Acorda Cidade que o animal foi encontrado "acuado, com medo, e aparentemente cansado".

Ele será levado para a Lagoa Grande.

