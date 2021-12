Ivete Sangalo lança unidade para combate ao câncer de mama

A cantora Ivete Sangalo divulgou no Instagram, nesta quinta-feira, 18, imagens da unidade de saúde móvel para prevenção ao câncer de mama que será lançada no dia 9 de outubro. Engajada com a causa, a cantora disse estar orgulhosa com a iniciativa, que irá promover atendimento gratuito no Vale do São Franciso, região que abrange Bahia, Minas Gerais e Pernambuco.

"Estou muitíssimo orgulhosa da nossa caminhada na prevenção do câncer de mama. A nova carreta chegou! Vem equipada com o mamógrafo digital (DR) equipamento de ultima geração, tecnologia avançada na detecção da prevenção do câncer de mama. O atendimento é totalmente gratuito e único do Vale de São Francisco. A inauguração será no dia 9 de outubro. Um caminhão, e esperança, para muitas mulheres. O nosso caminhão leva não só a possibilidade de fazer exames com aparelhagem de primeiro mundo e equipe medica extraordinária, como leva esclarecimento para as mulheres sobre a doença. Viva!!!!", postou Ivete na rede social.

