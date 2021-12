Ivete Sangalo e Cláudia Leite homenageiam Gilberto Gil na Barra

O cantor Gilberto Gil recebeu homenagens de duas das musas baianas da música, Ivete Sangalo e Cláudia Leite. No comando do trio do bloco Cerveja & Cia, Ivete passou em frente ao camarote que Gil estava com a esposa Flora, o Expresso 222, e cumprimentou o artista.

"Esse pai tão carinhoso e amoroso, esse amigo. Tenho muito amor por você e por toda nossa família. Nossa família eu falo porque somos uma coisa só. Minhas orações são todas para essa família linda. Te amo Gilberto Gil, vida longa a você. Você é nosso mestre máximo: músico, intérprete, compositor e figura que amo demais", afirmou ela.

Depois quem passou pelo local foi Cláudia Leitte, que puxava um trio sem cordas no circuito. A loira também não poupou elogios a Gil. "Essa figura é tão especial e tão importante que não deve ter a noção do valor que tem na minha vida. Como artista e como gente. [...] que Deus lhe abençoe, Gilberto Gil", declarou a cantora.

Gil enfrenta um tratamento de insuficiência renal que forçou diversas internações no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Um dos fundadores da Tropicália, Gil também foi lembrado no tema do Carnaval do Governo do Estado, que homenageia o movimento criado nos anos 1960.

Veja os vídeos das homenagens de Ivete e Cláudia:

Ivete Sangalo homenageia Gilberto Gil no Circuito Barra Ondina. #Carnaval #IveteSangalo #GilbertoGil #Bahia #Salvador #FF #Like4Like #TrioElétrico Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 25, 2017 às 12:23 PST

Cláudia Leitte faz homenagem a Gilberto Gil durante o desfile de sua pipoca na Barra-Ondina. Acompanhe a cobertura do Carnaval no #PortalATARDE | www.atarde.com.br | #Carnaval #Salvador #ClaudiaLeitte #ATARDE #JornalATARDE Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 25, 2017 às 1:45 PST

