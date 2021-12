Itinga recebe oficinas do curso gratuito 'Fazendo Arte'

Os jovens da comunidade de Itinga, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana , irão contar com a capacitação do curso gratuito 'Fazendo Arte' , com qualificações nas áreas de fotografia, teatro e desenho. Promovido pela Base Comunitária de Segurança (BCS) Itinga o ensino teve início nesta segunda-feira, 10, e segue até novembro.

As aulas acontecem na sede da base, localizada no loteamento Jardim Centenário em Lauro de Freitas, e são ministradas pelos soldados Amílton Amparo (fotografia) e Luide Prins (Teatro), além do voluntário Tony Santos, responsável por lecionar a matéria de desenho.

Foram abertas duas turmas de fotografia com 15 alunos cada, uma de teatro com 15 vagas e uma de desenho com 20, totalizando 65 participantes. Um sarau acontecerá no final do curso, onde serão expostos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

