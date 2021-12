Itaparica terá racionamento de água a partir do dia 16

O fornecimento de água na Ilha de Itaparica será reduzido a partir da próxima terça-feira, 16, em razão da falta de chuvas em março, aliada ao alto consumo de água provocado pelo calor intenso. Com isso, a Barragem da Tapera, manancial da ilha, está com 16% da sua capacidade total de acumulação.

A barragem atualmente abastece duas sedes municipais, 26 localidades da Ilha de Itaparica e um distrito do município de Jaguaripe. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) adotou estado de alerta e sinalizou que o regime de água na região será racionado, sendo reduzido em 50% na área atingida pelo manancial pelos próximos três meses.

O sistema de abastecimento em Itaparica atende cerca de 127 mil pessoas e durante os finais de semana o número aumenta em razão da chegada de turistas.

Segundo o gerente do escritório da Embasa em Itaparica, Ariosvaldo Gama, são distribuídos 20 milhões de litros de água por dia, mas com o racionamento será reduzido à metade. "Por causa do racionamento vamos distribuir 10 milhões diariamente. Para que todos recebam água, a ilha foi dividida em duas áreas. A mais populosa vai receber água por dois dias consecutivos e terá um dia sem fornecimento. A menos populosa, terá um dia com fornecimento e dois dias sem".

Em Cações, distrito de Jaguaripe, o fornecimento se dará de forma alternada entre duas áreas: Cações e Barreiras receberão água em um dia e Mutá e Pirajuia no outro. A distribuição será feita nesse regime para que o serviço seja mantido até que volte a chover na região.

Orientação ao usuário - O fornecimento para hospitais, escolas e creches será feito através de carros-pipa, caso haja necessidade de complementar a quantidade distribuída pela rede.

A população pode entrar em contato com o escritório local da empresa, em Mar Grande e em Itaparica, ou pelo telefone 0800-0555-195, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Um calendário especificando as áreas e os dias de fornecimento de água e um panfleto com orientações e dicas serão distribuídos juntamente com a conta de água e esgoto.

