Itaparica terá fornecimento de água interrompido nesta 4ª

O fornecimento de água na Ilha de Itaparica será interrompido a partir entre às 13h30 e 21h de quarta-feira, 15. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), será feita uma obra de correção em uma adutora de água bruta na região.

As localidades alcançadas pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Itaparica são: Barra do Gil, Barra do Pote, Barra Grande, Cacha Pregos, Campinas, Catu, Conceição, Coroa, Jiribatuba, Matarandiba, Penha, Ponta Grossa e Tairú.

A empresa informa que, mesmo com a interrupção temporária, o calendário de distribuição de água mantido em regime de saneamento será mantido. Para mais informações os usuários podem entrar em contato através do telefone 0800-005-5195.

