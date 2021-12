Itaparica e Cações vão ter racionamento de água

O abastecimento de água será racionado a partir desta terça-feira, 16, na Ilha de Itaparica e no distrito de Cações, município de Jaguaripe. Será reduzida pela metade a distribuição de água nessas localidades. De acordo com a Embasa, a situação é consequência crítica da Barragem da Tapera, manancial responsável por abastecer a ilha e quatro localidades em Cações.

A barragem está com 16% de sua capacidade. A Embasa atribui a situação à falta de chuva, que era esperada a partir do final de março, além da alta demanda de água por conta do calor intenso no verão. O abastecimento de água atende uma população de 127 mil pessoas na ilha, mas esse número aumenta significativamente nos finais de semana e feriados, quando turistas e veranistas vão para a ilha.

Normalmente, são distribuídos 20 milhões de litros por dia para atender essa demanda. Durante o racionamento, que deve durar três meses, serão fornecidos 10 milhões de litros por dia. A ilha foi dividida em duas áreas, a mais populosa, que será abastecida por dois dias, e a menos, que terá o fornecimento de água mantido por um dia.

Já o distrito de Cações foi separado: Cações e Barreiras, e Mutá e Pirajuia. O abastecimento será intercalado nessas duas áreas.

A Embasa recomenda que a população evite desperdício de água e uso menos importante, como irrigação de jardins, lavagem de carros e calçadas. Os moradores serão informados do calendário de suspensão do abastecimento por meio de panfletos. Também será possível tirar dúvidas através do telefone 0800 0555 195 das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Hospitais, escolas e creches serão abastecidos através de carro-pipa.

adblock ativo