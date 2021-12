Italiano é preso com cocaína em Imbassaí

O italiano Massimiliano Panichi, também conhecido como Max, de 40 anos, foi preso por tráfico de drogas, em Imbassaí, no Litoral Norte. Panichi foi detido pela PM com vários papelotes de cocaína e trazido para a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) nesta sexta-feira, 26.

Segundo informações do delegado titular da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), João Cavadas, os policiais também encontraram 400 gramas de cocaína nine-nine, com pureza que pode chegar a 99%, no apartamento do estrangeiro na avenida Princesa Isabel, na Barra.

Além de Panichi, o comparsa Josué Santos do Nascimento, o Joi, 33, também foi flagrado com 70 papelotes prontos para venda. Segundo o delegado, os homens tinham viajado com o objetivo de expandir os negócios.

Durante apresentação dos suspeitos na 14ª DT/Barra, na tarde desta sexta, foi informado pelo delegado que uma pessoa famosa, com nome não revelado, comprou na noite desta quinta-feira, 25, a droga na mão da dupla.

