Italiana morta na Bahia será sepultada dia 28 em Ragusa

A italiana Pamela Canzonieri, morta em Morro de São Paulo, na Bahia, terá seu sepultamento realizado na próxima segunda-feira, 28, na Catedral de Ragusa, sua cidade natal. As informações são da agência de notícias Ansa.

Marcada para a tarde, a cerimônia será aberta a todos, menos às câmeras de televisão, que não terão acesso à igreja. O corpo de Pamela deve chegar ainda neste sábado, 26, a Roma, de onde será levado para Ragusa, que fica na região da Sicília.

Ela foi encontrada morta no último dia 17 de novembro, em sua casa em Morro de São Paulo, onde trabalhava como garçonete. A autópsia apontou que a causa do falecimento foi asfixia provocada no pescoço com as mãos.

Antônio Patrício dos Santos, mais conhecido como Fabrício, confessou o crime, embora alegue não se lembrar de detalhes do episódio porque estava sob efeito de cocaína.

Com passagens anteriores pela polícia por tráfico de drogas, Patrício está preso desde a última quarta-feira (23).

