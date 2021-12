Itaguaçu da Bahia recebe novo sistema de abastecimento de água

Mais de dois mil moradores da zona rural de Itaguaçu da Bahia, a 544 km de Salvador, receberam o novo Sistema de Abastecimento de Água (SAA), na manhã deste sábado, 29.

A implantação do sistema beneficiou os povoados de Lages, Várzea Grande, Riacho da Carnaúba e Tabatinga. O anúncio foi feito pelo governador do estado Rui Costa. "O meu compromisso é levar água para cada vez mais para pessoas que ainda não tem água na torneira", disse, em nota enviada à imprensa.

Outro importante projeto entregue foram dois convênios autorizados por meio do programa Bahia Produtiva, que beneficia 65 famílias da Associação de Agricultores do Povoado de Lages e da Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais Quilombola de Cajueiro e Dois Irmãos, oferecendo recursos no valor de R$ 400 mil para montagem e desenvolvimento de atividades em cozinhas comunitárias.

O governador participou também da inauguração de uma creche municipal do programa Brasil Carinhoso e do anúncio de doação de um ônibus de transporte escolar, por meio do programa federal Caminho da Escola, que deve chegar ao município ainda este ano. A senadora Lídice da Mata e o prefeito de Itaguaçu, Ivan Oliveira, também estiveram nas entregas.

