Itacaré: salva-vidas mantêm greve após morte de turista

Os salva-vidas de Itacaré, no sul da Bahia, deicidiram na noite desta segunda-feira, 12, manter a greve iniciada no dia 10 de dezembro. A medida foi tomada durante reunião da categoria realizada na Colônia de Pescadores Z-18, com a participação de 38 dos 40 profissionais que atuam no município.

Eles reivindicam melhorias nas condições de trabalho e reajuste salarial. Entre as exigências estão a aquisição de boias salva-vidas, uniformes, coletes, nadadeiras, kits de primeiros socorros, bandeiras e apitos, além do auxílio alimentação, 40% de insalubridade e anuência por tempo de serviços.

Na manhã desta segunda, a turista Mirian Santos de Jesus, de 40 anos, morreu após tentar salvar a filha e uma sobrinha, que haviam sido arrastadas pela correnteza na Praia da Costa. Ela conseguiu resgatar as duas meninas, mas ingeriu muita água e morreu a caminho da Fundação Hospitalar de Itacaré.

Apesar do acidente, os profissionais decidiram prosseguir com a paralisação e culpam a prefeitura pelo descaso que causou a morte da turista.

"Não houve interesse do gestor em resolver nosso problema. É inadimissível que, em uma cidade como Itacaré, que recebe de 40 a 50 mil visitantes nesta época, os salva-vidas não tenham condições de trabalho", denuncia Gecildo Santos do Nascimento, presidente interino da Associação de Salva-Vidas de Itacaré.

Gecildo revela ainda que as primeiras reivindicações foram enviadas à prefeitura no dia 15 de setembro, mas os profissionais não receberam retorno do material solicitado.

"Estamos tentando resolver um problema que é da prefeitura. Nós não podemos voltar a trabalhar sem, no mínimo, uma boia, pois assim estamos arriscando nossas vidas. Até os próprios turistas estão a nosso favor, inclusive o marido da turista que morreu", enfatiza o representante da categoria.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a prefeitura para comentar o assunto, mas até o fechamento desta matéria não obteve êxito.

