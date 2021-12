Itacaré recebe 18ª edição do Caruru de Ibeji e as Pedagogingas

Com o tema 'Orun - Aiyê: Ancestralidade é vida', a 18ª edição do Caruru de Ibeji e as Pedagogingas acontece de 25 a 29 de setembro, na Associação de Afro Desenvolvimento Casa do Boneco de Itacaré. O encontro-vivência de arte e cultura afrodescendente e educação antirracista discutirá saberes ancestrais de matriz africana, e práticas tradicionais como forma de enfrentamento ao racismo e manutenção da vida do corpo afro-indígena.

Reunindo centenas de participantes, entre eles, mestres da cultura popular, artistas, educadores, organizações sociais e instituições de educação, o evento levará, durante os quatro dias, uma série de atividades, como oficinas e rodas de conversa. Além disso, haverá também cineclube, feira de empreendedorismo, apresentações artísticas, culminando a celebração do Caruru de Ibeji, no dia 29 de setembro.

Tradição no município de Itacaré, há 18 anos a Casa do Boneco oferece caruru para toda a comunidade, visitantes e participantes, em uma grande celebração de matriz africana, onde são homenageados os Ibeji, divindades do candomblé que representam as crianças, a alegria, a fartura e a continuidade dos ciclos da vida.

