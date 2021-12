Itabuna: suspeito de tráfico de drogas é preso em casa após tentativa de fuga

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na manhã desta quinta-feira, 17, em Itabuna, no Sul do estado. Uellinton Santos Santana foi capturado por investigadores da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) durante um mandado de busca e apreensão em sua casa, no bairro de Vila Anália.

Ao ser abordado pelos policiais, Uellinton tentou fugir com uma arma de fogo pela varanda, mas se entregou em seguida. Na residência, foram apreendidos um revólver calibre 38, com 10 munições, a quantia de R$ 79 e materiais utilizados para embalar drogas.

O suspeito guardava ainda, no local, páginas de um caderno com anotações da movimentação do tráfico de drogas, desde nomes de usuários até valores das dívidas e os tipos de entorpecentes. Ele foi autuado em flagrante na DTE de Itabuna

Revólver, dinheiro e lista de devedores foram encontrados na residência (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

