Itabuna registra suspeita de morte por dengue hemorrágica

A Secretaria de Saúde de Itabuna (435 km de Salvador) está investigando se Rafael Monteiro Esteves, de 23 anos, morreu por conta de dengue hemorrágica na quinta-feira, 11. O órgão encaminhou amostras de sangue do jovem e o Departamento de Vigilância Epidemiológica aguarda a conclusão dos exames sorológicos.

O paciente, que deu entrada no Hospital São Lucas com muita febre e anemia na quarta-feira, 10, foi medicado e liberado da unidade de saúde no mesmo dia após avaliação médica. Porém, na manhã da quinta ele retornou ao local após piora e foi internado em estado grave.

Técnicos municipais de saúde foram ao hospital para ver o prontuário médico do paciente e recolher as amostras de sangue, através do isolamento do agente ou métodos sorológicos, que foram enviadas ao Laboratório Central (Lacen) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e também para um laboratório particular para contraprova.

adblock ativo