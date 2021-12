Itabuna recebe aula inaugural da UFSB

Inaugurada, nesta segunda-feira, 8, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), tem o desafio de implantar um novo modelo de ensino universitário no Estado: ênfase na formação geral em determinado campo do conhecimento, antes da opção por uma habilitação específica como medicina ou direito.

O modelo tem ênfase nos bacharelados interdisciplinares que passaram a ser oferecidos na Universidade Federal da Bahia (Ufba) durante a gestão de Naomar Almeida, que é agora o reitor da universidade do Sul da Bahia.

Os primeiros alunos foram selecionados por nota da edição 2013 do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Inovação

As primeiras 720 vagas dos bacharelados interdisciplinas estão distribuídas pelas áreas de Humanidades, Saúde, Artes e Ciências. A UFSB tem campus em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Outra novidade da universidade são os colégios universitários. Eles funcionam por meio de convênio com o governo estadual.

As escolas da rede cedem espaço que está ocioso para o funcionamento das unidades de acesso a UFSB.

Os estudantes dessas escolas, ao fim do primeiro ano de curso, podem, com base no desempenho, se transferir para os campi de formação na especialidade que escolherem. A instituição terá 36 colégios universitários.

"Outra novidade é o que o nosso sistema de aulas será quadrimestral", explica o doutor em antropologia Carlos Caroso, decano do Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais do .campus Sosígenes Costa, localizado em Porto Seguro.

O projeto da UFSB foi concebido com base nos colégios de aplicação que integram o conceito de Universidade Popular, desenvolvido pelo educador baiano Anísio Teixeira (1900-1971).

O projeto também é inspirado no conceito de geografia nova, ao considerar aspectos como a diversidade étnica e social para a criação dos modelos econômicos, educacionais, dentre outros.

O conceito foi criado por outro intelectual baiano: Milton Santos (1926-2001), que revolucionou o ensino da geografia ao apresentar questões que atualizaram debates no campo da disciplina.

Após a passagem pelos bacharelados interdisciplinares, os estudantes podem optar pelos centros de formação, onde a duração dos cursos varia entre um ano e meio a quatro anos.

"As habilitações em arte têm o período mais curto nos centros de formação. O de período mais longo é o curso de medicina, de quatro anos", acrescenta Carlos Caroso.

As formações em engenharia ficarão sediadas em Itabuna; as da área de humanidades, como direito, artes e ciências ambientais, em Porto Seguro. Já os cursos em saúde, inclusive medicina, fica rão em Teixeira de Freitas.

