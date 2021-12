Isolamento social cai 16 pontos percentuais em dois meses

Em dois meses, ao mesmo tempo em que o coronavírus avançou na Bahia, aumentou em 16 pontos percentuais o número de pessoas que têm saído de casa para trabalhar, segundo pesquisa do DataPoder360, em parceria com o Grupo A TARDE.

Na primeira rodada do levantamento, realizada entre os dias 13 e 15 de abril, 27% dos baianos disseram que tinham saído de suas residências para trabalhar nas duas semanas anteriores. Agora, na quinta rodada da pesquisa, feita entre os dias 8 e 10 de junho, esse número subiu para 43%. Por outro lado, caiu de 71% para 55% o índice dos que não saíram de casa para trabalhar.

“Acredito que as pessoas, aos poucos, foram cansando dessa situação de isolamento social. No início da pandemia, a grande maioria colaborou, ficando em casa e seguindo as regras. Mas, ao longo do tempo, essa situação vai ficando mais difícil. Tanto no nível pessoal-psicológico, quanto no nível econômico também. Quem tinha poupança e podia aguentar por um tempo o isolamento pode já não estar conseguindo mais ficar parado”, afirma o cientista político Rodolfo Costa Pinto, do DataPoder360.

No recorte por faixa de renda, o único grupo no qual a maioria informou ter saído para trabalhar é daqueles com renda entre cinco e dez salários mínimos (57%). Pela margem de erro, houve um empate técnico na faixa dos que ganham até dois salários mínimos - 48% responderam que saíram para trabalhar e 49% disseram que não.

Já em Salvador, o número de pessoas que disse sair para trabalhar retornou ao mesmo patamar de dois meses atrás - eram 27% na primeira rodada, depois 33% e 34%, e em seguida 28%, percentual repetido agora. O aparente isolamento social maior na capital, pelos dados do levantamento, pode estar relacionado às diferenças de dinâmica da economia em relação ao interior, pontua Costa.

“Em geral, as capitais e regiões urbanas concentram um grande número de pessoas mais instruídas e que podem se adaptar muito melhor ao trabalho de casa do que pessoas que vivem em cidades do interior, onde a dinâmica econômica é diferente”, diz o pesquisador.

Disseminação cresce junto

Enquanto isso, a quantidade de pessoas que afirmaram ter ficado doentes ou que conhecem alguém que ficou doente com o coronavírus continua crescendo - em quase 60 dias, o índice passou de 7% para 23% na Bahia e de 9% para 26% na capital. No Brasil, a alta foi ainda mais significativa no período: de 8% para 38%.

Ainda que os dados apontem para uma queda do isolamento social na Bahia, cresce no estado a percepção de que a maioria das pessoas deveria ficar em casa, conforme o levantamento. Na primeira rodada, 49% dos entrevistados disseram que todos ainda deveriam ficar em casa; atualmente, são 63%. Já aqueles que defendem o retorno dos jovens ao trabaho, com o uso de máscaras, eram 40% há dois meses e passaram para os atuais 27%.

Em Salvador, o movimento mostra estabilidade ao longo das últimas rodadas. Atualmente, os dados são muito próximos aos da Bahia. Entre os soteropolitanos ouvidos esta semana, 65% disseram que todos devem continuar em casa e 26% afirmaram que os mais jovens já poderiam trabalhar, protegidos com máscaras.

A aparente contradição entre a concordância com o isolamento massivo e sua queda pode estar relacionada à diferença entre a defesa do cenário ideal e a prática cotidiana. “Existe essa diferença entre o que a pessoa faz e o que ela acha certo que os outros façam. É a dinâmica do ditado popular ‘faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço’”, opina Costa.

De qualquer forma, na Bahia e em Salvador existe uma imensa maioria favorável ao isolamento social em massa, o que não ocorre quando se observa o quadro nacional. No país, 51% defendem o isolamento de todos, 42% opinam pela retomada do trabalho para as pessoas mais novas e outros 7% não responderam.

Cenário econômico

No aspecto econômico, chama a atenção um movimento diferente do cenário estadual em relação ao Brasil e até mesmo a Salvador. Desde o começo da pesquisa, houve queda constante do número de baianos que disseram ter o emprego ou fonte de renda prejudicados por causa do corovavírus. Em dois meses, esse índice despencou de 78% para 64%.

Na primeira rodada, 63% dos brasileiros afirmaram que foram afetados financeiramente pela crise da Covid-19. O número subiu para 72%, depois caiu para 69%, em seguida 68%, e por fim 67%. Na capital baiana, houve a mesma tendência, com aumento inicial de 70% para 74%, e depois 72%, nas últimas três rodadas.

O cientista político explica que o fenômeno pode significar, na verdade, uma dissociação do coronavírus da crise econômica por parte da população, com o passar dos meses. "Há o impacto inicial da crise, onde fica muito claro para as pessoas que o coronavírus é o culpado. Mas com o passar do tempo, e estamos falando de meses, o impacto econômico geral persiste, mas as pessoas podem não atribuir mais diretamente à crise do coronavírus", afirma.

Outro ponto da pesquisa reforça tais diferenças quando analisado o impacto econômico: as contas atrasadas. Esta pergunta foi incluída na segunda rodada do levantamento. Na Bahia, o movimento é de queda, depois de leve alta no começo. Inicialmente, 73% dos baianos disseram que deixaram de pagar algum boleto por causa do coronavírus.

O índice passou para 75% na sequência, mas depois caiu, chegando aos atuais 69%. Entre os brasileiros, o percentual foi de 67% para 68%, e depois 65%. Em Salvador, houve grande alta (68% para 82%), seguida de retorno ao mesmo percentual do início da série.

