Irritado, motorista de ônibus atropela ortopedista e foge

O delegado titular da 23ª Delegacia Territorial (23ª DT-Lauro de Freitas), Joelson Reis, revelou, nesta quarta-feira, 16, que já identificou o motorista do ônibus que atropelou deliberadamente um médico ortopedista, a mulher dele, grávida de seis meses, e uma irmã, após discussão de trânsito. O fato ocorreu segunda-feira, na Estrada do Coco (Grande Salvador).

Embora Reis não tenha informado o nome do motorista, o advogado das vítimas, Antônio Tanure, disse ao A TARDE tratar-se de Jocival Pinto (idade não revelada), que causou graves ferimentos em Raymundo Pereira da Silva Filho, internado na UTI do Hospital Aliança. A mulher dele, Nirlana Teixeira, advogada e professora universitária, e a irmã do médico, Arli Patrícia Silva, tiveram escoriações.

Era o primeiro dia de férias do médico que, por volta das 15h, seguia para a Praia do Forte com a família. De acordo com testemunhas, o motorista do coletivo bateu no fundo do Peugeot 307 (NTT-9347), conduzido por Raymundo e onde estava, além da irmã, a mãe dele. O médico seguia a mulher, que dirigia outro carro, onde estavam a filha do casal, de 1 ano e nove meses, a babá e uma empregada. Na altura do km 2, após a colisão, o médico, a mulher e a irmã desceram para fotografar os danos.

O motorista do ônibus, ainda no veículo, questionou o fato de o médico estar registrando o acidente e, após Raymundo explicar que era para mostrar à seguradora, engrenou a primeira marcha e o esmagou contra o Peugeot. "Ele conseguiu empurrar a mulher para longe do ônibus. Nirlana se machucou um pouco, mas, felizmente, passa bem e não afetou a gravidez. Arli saiu machucada", contou o médico Raul Schwab Neto, colega da vítima, que chegou ao local após o ataque.

As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Raymundo sofreu múltiplas fraturas na coluna, traumatismo cranioencefálico e fratura exposta na perna. "Não houve discussão. Raymundo é um cara tranquilo", disse Schwab Neto. Jocival, motorista da empresa Via Nova, fugiu em alta velocidade do local. O ônibus foi abandonado nas proximidades da Praia de Ipitanga. Nesta quinta-feira pela manhã, o delegado Joelson Reis pretende ouvir a mulher da vítima e uma testemunha. "Também vamos colher depoimentos do motorista e do cobrador", ele prometeu.

Após a ida à 24ª DT, Nirlana seguirá ao Fórum de Lauro de Freitas. "Marcamos uma audiência, às 10h30, com a promotora da Vara Criminal. Isso não pode ficar impune", disse o advogado Antônio Tanure.

Intolerância - Para a psiquiatra Ivete Santos, o caso atesta o alto nível de intolerância no trânsito da Grande Salvador. "Trânsito caótico, calor e sobrecarga de trabalho, dentre outros fatores, contribuem para agravar o estresse diário, sobretudo dos profissionais do volante", argumentou a especialista.

Colaborou Luiz Lasserre*

