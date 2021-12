Irmãs são flagradas com 3 quilos de cocaína em Valença

Uma jovem de 18 anos, identificada como Daiane de Jesus Lima, foi presa neste sábado, 31, após desembarcar no terminal rodoviário de Valença com três quilos de cocaína. A irmã dela, de 16 anos, que ajudava a transportar a droga, foi apreendida. As informações iniciais dão conta de que o material seria levado para Porto Seguro.

Segundo o diretor do Departamento de Narcóticos (Denarc), delegado André Viana, as irmãs receberiam R$ 1,5 mil para fazer o transporte da cocaína, que seria comercializada em Porto Seguro.

Daiane foi autuada por tráfico de drogas e segue custodiada na carceragem da Delegacia Territorial (DT/Valença). Já a adolescente está à disposição do Juizado da Infância e Juventude da cidade.

