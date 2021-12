Irmãos traficantes são presos com cocaína em Juazeiro

Dois irmãos foram presos em flagrante com mais de 2 quilos de cocaína em Juazeiro, no extremo norte do estado, no bairro Tancredo Neves, na sexta-feira, 4.

Leandro e Lázaro de Lima Chaves, dono da residência denunciada à polícia como ponto de refino de cocaína, foram encaminhados ao Complexo Prisional de Juazeiro.

Na casa havia 2,1 quilos da droga, várias caixas dos medicamentos Xilocaína e Lidocaína, bicarbonato de sódio, também utilizado para misturar a cocaína, vários sacos plásticos e colheres.

Com Leandro, de 21 anos, os policiais apreenderam 384 gramas de cocaína dentro de uma sacola plástica. Uma motocicleta Yamaha, YBR 125, de cor vermelha, placa NTJ-1018, e um aparelho celular, encontrados com a dupla, também foram encaminhados para a delegacia territorial local.

O material apreendido seguiu para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.

