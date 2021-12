Irmãos são resgatados de correnteza na prainha em Barreiras

Dois adolescentes foram arrastados pela correnteza na prainha, em Barreiras (a 860 quilômetros de Salvador), na manhã deste domingo, 24. Os dois irmãos, um garoto de 12 anos e uma garota de 13 anos, desprenderam-se de seus responsáveis no momento do ocorrido.

Um homem que estava no local tentou resgatar os imrão squ estavam ilhados abaixo da ponte, mas por falta de técnicas adequadas só conseguiu retirar o garoto. Ele acionou os bombeiros, que estavam de prontidão no local, e a garota foi resgatada.

Bombeiros foram acionados e conseguiram realizar o resgate

Em nota o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) faz um alerta: “Ao procurar uma praia para o banho, é importante que verifique se esta tem a presença de guarda-vidas, além disso é fundamental que peça orientações a estes profissionais e respeite a sinalização. Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas também é fundamental e lembre-se, água no umbigo, sinal de perigo", explicou o soldado BM, Marcos Mendanha, guarda-vidas. De acordo com ele, essas medidas podem evitar acidentes como afogamentos.

Em relação ao cuidado com as crianças, o recomendado é que elas não fiquem a uma distância maior que um braço, mesmo na presença dos guarda-vidas, isso facilita o resgate e evita que se percam.

O CBMBA informa que em casos de afogamentos é importante que não tente salvar a vítima caso não tenha habilidade com o meio líquido, o mais seguro é jogar algum objeto flutuante, com uma garrafa pet vazia, ou boias, isopor de preferência amarrados a uma corda, para que a pessoa possa se agarrar ao objeto e ser puxada. Também é fundamental que procurem um grada-vidas e chamem o CBMBA através do 193.

