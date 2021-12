Irmãos são presos por tráfico de drogas em São Felipe

Os irmãos Fabrício dos Santos Silva, o "Fubento", de 20 anos, e Erivelton dos Santos Silva, 23, foram presos nesta sexta-feira, 17, no município de São Felipe, a 182 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Fabrício é líder do tráfico na região e acusado de assassinar Eduardo de Jesus Ferreira, o "Duda do Rei", pelo controle do tráfico na cidade.

Os policiais cumpriam mandados de busca e apreensão na residência dos irmãos, onde também encontraram 95 gramas de cocaína, uma bucha de maconha, munições diversas e duas motocicleta, entre elas, a Honda CG usada em outro homicídio cometido por Fabrício.

No local, os policiais ainda surpreenderam Lucas Oliveira Silva, 26. Ele é foragido da delegacia territorial dee Cruz das Almas, onde estava preso por roubo qualificado. O trio foi autuado em flagrante por formação de quadrilha, posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Fabrício responderá ainda por homicídio. Todos estão custodiados na DT de São Felipe, onde aguardam transferência para o Sistema Prisional.

