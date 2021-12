Irmãos são presos por suspeita de estuprar crianças

Gilvano Pereira de Souza, o "Negão" e Mariza Pereira de Souza, a "Bira", foram presos nesta sexta-feira, 29, em Teixeira de Freitas (a 800km de Salvador). Eles foram presos como suspeitos de estuprar duas crianças de 10 e 11 anos. Também vão responder ao crime de corrupção de menores, conforme os Artigos 217-A e 218, do Código Penal Brasileiro (CPB).

Segundo a delegada Andressa Carvalho, em entrevista ao site Teixeira News, Mariza atraiu as crianças e as levou para o povoado de Santo Antônio, no interior do município, onde o irmão, Gilvano, teria abusado das meninas.

Os policiais foram até o local para prender a dupla, mas eles tinham ido para a casa de outra irmã, no bairro Colina Verde, região norte teixeirense, onde foram presos. Eles estão na carceragem da 8ª Coorpin.

