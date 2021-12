Irmãos são presos por estuprar adolescente com necessidades especiais

Dois irmãos, de 49 e 39 anos, foram presos na quarta-feira, 20, suspeitos de estuprar um adolescente de 16 anos, com necessidades especiais durante dois anos, no município de Varzedo (distância de 209 km de Salvador).

Segundo informações do site Criativa Online, o primeiro abuso teria acontecido no ano de 2015, quando a vítima tinha apenas 12 anos, e seguiu até o março de 2017. De acordo com o garoto, ele era ameaçado com agressões físicas e com uma faca.

Os suspeitos estão presos preventivamente e aguardam decisão da Justiça Criminal de Santo Antônio de Jesus.

