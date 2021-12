Irmãos são presos após matar padastro com golpes de pau e tijolada

Dois irmãos identificados pelos prenomes Wesley e Wescley foram presos logo depois de matar o padastro Edcarlos Dias de Souza com golpes de pau e de tijolo. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 11, no município de Ibicoara (a 461 quilômetros de Salvador), na Chapada Diamantina.

Segundo o site Informe Barra, os suspeitos chegaram a fugir, mas foram presos por uma guarnição da Polícia Militar no município de Jussiape (a 58 quilômetros do local do crime).

O corpo de Edcarlos foi encaminhado para a autópsia no Instituto Médico Legal (IML) de Brumado. A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a delegacia de Ibicoara, mas o delegado Marco Antônio Torres, que está na investigação do caso, não foi encontrado.

adblock ativo